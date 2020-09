121 Kilo abgenommen: Aline Bachmann postet Vorher-Nachher-Bild

Durch “Deutschland sucht den Superstar” wurde Aline Bachmann bekannt. Nach einer Operation zur Entfernung von überschüssiger Haut hat der TV-Star mehr als 120 Kilogramm abgenommen. Die 26-Jährige hat bei Instagram einen Vorher-Nachher-Vergleich gepostet.

Im jahr 2013 nahm Aline Bachmann bei DSDS teil. Der Musik ist die Sängerin bis heute treu geblieben – dafür hat sie etwas anderes über Bord geworfen: Und zwar zahlreiche Kilos! Denn Aline Bachmann wog damals 196 Kilogramm – nun bringt sie nur noch 75 Kilogramm auf die Waage.

Vorher-Nachher-Bild zeigt Unterschied

Auf einem Vorher-Nachher-Bild bei Instagram ist der Unterschied klar zu sehen. Die Sängerin ist heute tatsächlich kaum wiederzuerkennen! “Es ist unglaublich. Es ist ein harter Weg! 196 Kilogramm und jetzt 75 Kilogramm”, schreibt Aline Bachmann zu dem Schnappschuss.

Aline Bachmann bedankt sich

In ihrem Post bedankt sich die 26-Jährige bei einer Klinik, wo ihr Magen verkleinert wurde und bei einem plastischen Chirurgen in Berlin. “Ich bedanke mich ganz besonders bei 2 Menschen die mein Leben verändert haben und immer an mich geglaubt haben! Die @healthylifeclinic_.de die mir den Magen verkleinert hat in der Türkei weil ich den Kampf gegen die Krankenkassen verloren habe und @prof_sinis_berlin der einfach nur ein Künstler in meinen Augen ist! Ich hatte so viel hängende Haut und er hat es geschafft und solch eine Herausforderung angenommen”, so die 26-Jährige.

Nimmt sie bald bei GNTM teil?

Die Hautlappen schränkten ihre Lebensfreude ein. “Man will gelobt werden, für seinen Erfolg, den man da erzielt hat. Aber auf der anderen Seite sind es auch gesundheitliche Aspekte!”, sagte die 26-Jährige damals gegenüber RTL. “Ich werde dann stolz meine Narben präsentieren und glücklich darüber sein, dass ich die tragen darf”, erzählte sie vor d em Ergebnis. Und wenn es nach Aline Bachmann geht, dürften wir sie möglicherweise bald wieder im TV sehen. Denn der größte Traum der Sängerin ist, bei “Germany’s next Topmodel” teilzunehmen.