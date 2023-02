10 Ideen für euer erstes Date

Du hast jemanden kennengelernt und euer erstes Date steht bald an? Doch du weißt noch nicht, was ihr zusammen unternehmen könntet? Kein Grund zur Panik. KUKKSI hat für dich 10 verschiedene Outdoor- und Indoor-Ideen für euer erstes Date zusammengetragen, damit es bei eurem Kennenlernen hoffentlich direkt funkt. Und vergiss nicht: Das erste Date ist fast immer eine aufregende Angelegenheit und Nervosität auf beiden Seiten ist vollkommen normal.

Das könnt ihr beim ersten Date machen

Tretbootfahren

Beim Tretbootfahren herrscht eine entspannte Atmosphäre. Zum einen, weil es dort ruhig ist und zum anderen, weil ihr euch dabei nicht direkt gegenübersitzt, wodurch nicht der Druck entsteht, ununterbrochen quatschen zu müssen. Perfekt für das erste Date. Zusätzlich ergibt sich für beide die Möglichkeit, neue Orte zu erkunden.

Weinverkostung

Wenn du es bei eurem ersten Date eher extravagant haben möchtest, könnt ihr zusammen eine Weinverkostung machen. Dabei könnt ihr euch nicht nur schöne Weinregionen anschauen, sondern auch hochwertigen heimischen und/ oder ausländischen Wein, wie zum Beispiel den argentinischen Alamos Malbec Wein, probieren. Meistens werden dabei noch einige Leckereien, wie zum Beispiel Käse aus der Region, serviert. Dabei habt ihr die Möglichkeit, euch auch untereinander auszutauschen und besser kennenzulernen. Kombiniert die Weinverkostung doch noch mit einer kleinen Wanderung durch die Region. Wenn dein Date-Partner Weinliebhaber/in ist, werdet ihr sicher viel Spaß haben!

Picknicken

Für eine entspannte Wohlfühlatmosphäre sorgt auch ein gemeinsames Picknick, bei dem jeder seine Lieblingssnacks mitbringt. Ein größerer Park oder eine freie Grünfläche eignen sich dafür optimal. Natürlich sollte hierfür das Wetter passen.

Sightseeing

Wenn ihr beide auf Sightseeing steht, könnt ihr bei eurem ersten Date mit dem Zug oder dem Auto in eine fremde Stadt fahren und diese gemeinsam erkunden. Mit einer Stadtrundfahrt könnt ihr zum Beispiel die wichtigsten Orte einer Stadt innerhalb kürzester Zeit entdecken. Das gemeinsame Reisen bleibt sicher beiden in Erinnerung!

Klettern/ Bouldern

Für alle Sportliebhaber, die Lust auf Action haben und sich nicht vor Höhe fürchten, bietet es sich an, beim ersten Date einen Ausflug in eine Kletter- oder Boulderhalle zu machen.

Museum ​

Ihr seid beide kulturell interessiert und begeistert euch für Museen? Dann ist ein Museumsbesuch mit Sicherheit genau das Richtige für euer erstes Date. Dadurch werdet ihr direkt viel Gesprächsstoff haben.

Radtour

Wenn gutes Wetter ist und ihr beide gerne Fahrrad fährt, könnt ihr eine größere Radtour zu einem bestimmten Ziel machen und euch beim Fahrradfahren besser kennenlernen.

Minigolfen

Ein schönes Ausflugsziel für euer erstes Date könnte auch der Besuch einer Minigolfanlage sein. Für den Fall, dass es an dem Tag regnet, könnt ihr alternativ auch eine Schwarzlicht-Minigolfanlage besuchen.

Gemeinsam kochen

Wenn es für euch beide in Ordnung ist, euch beim ersten Date zuhause zu besuchen, bietet es sich an, gemeinsam zu kochen und so euer Teamwork unter Beweis zu stellen. Ihr könnt zum Beispiel zusammen Sushi machen. Alternativ könntet ihr auch gemeinsam einen Kochkurs oder einen Sushi-Workshop besuchen.

Autokino

Der Vorteil von Autokinos im Hinblick auf normale Kinos: Beim Autokino könnt ihr ungestört quatschen und den Film kommentieren. Vorausgesetzt natürlich, einer von euch besitzt ein Auto.

Nun haben wir euch einige Ideen für euer erstes Date an die Hand gegeben. Bei gemeinsamen Aktivitäten fällt es vielen leichter, erste Unterhaltungen zu führen und etwas lockerer zu werden, als z.B. bei einem Restaurantbesuch. Das wichtigste ist, dass ihr euch beim ersten und auch weiterführenden Dates nicht verstellt, nur um dem Gegenüber zu gefallen. KUKKSI wünscht euch viel Spaß! Schon gelesen? Diese 15 Sätze solltest du beim ersten Date nie sagen