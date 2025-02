🔴LIVE-TICKER zur Wahl 2025 | Olaf Scholz und Friedrich Merz haben gewählt

Am 23. Februar 2025 entscheiden Millionen W├Ąhler ├╝ber die Zukunft des Landes. Welche Parteien liefern sich ein enges Rennen und wer kann mit wem eine Koalition bilden? Die neuesten Umfragen und spannendsten Entwicklungen zur Bundestagswahl 2025 gibt es hier im Live-Ticker bei KUKKSI.┬á

Alle News kompakt zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025

12.35 Uhr: Olaf Scholz und Friedrich Merz haben gew├Ąhlt

Olaf Scholz hatte am Morgen gegen 9 Uhr erst noch eine Jogging-Runde durch seinen Wohnort in Potsdam (Brandenburg) gedreht. Kurz danach kam der Bundeskanzler ins Wahllokal hat gemeinsam mit seiner Ehefrau seine Stimme abgegeben. Union-Spitzenkandidat Friedrich Merz w├Ąhlte ebenfalls mit seiner Ehefrau in Arnsberg (NRW). „Es wird gut“, sagte der CDU-Politiker vor dem Wahllokal laut Medienberichten.

11.02 Uhr: Lola Weippert ruft beim „Miss Germany“-Finale zur Wahl auf

TV-Moderatorin hat beim Finale von „Miss Germany“ aufgerufen, w├Ąhlen zu gehen. „Bitte setzt euer Kreuz f├╝r eine demokratische Zukunft“, sagte die 28-J├Ąhrige. Und weiter: „Demokratie ist was, wof├╝r wir k├Ąmpfen m├╝ssen.“ Lola Weippert f├╝hrte durch die Final-Show der diesj├Ąhrigen Suche nach einer neuen „Miss Germany“.

10.30 Uhr: Deutschland droht komplizierte Regierungsbildung

Friedrich Merz strebt eine Koalition mit der SPD oder Gr├╝nen an. CSU-Chef Markus S├Âder hat eine Regierung mit den Gr├╝nen jedoch ausgeschlossen. Wenn es mehrere kleinere Parteien wie FDP, BSW oder Linke in den Bundestag schaffen, ist die Union auf zwei Koalitionspartner angewiesen. Friedrich Merz betonte zudem, dass Koalitionsgespr├Ąche mit der AfD ausgeschlossen sind: „Wir werden unter keinen Umst├Ąnden, unter keinen Umst├Ąnden, irgendwelche Gespr├Ąche, geschweige denn Verhandlungen oder gar Regierungsbeteiligungen mit der AfD besprechen. Das kommt nicht infrage.“

10.21 Uhr: Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier gibt Stimme ab

Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier hat in Berlin seine Stimme abgegeben. Er dankte den Wahlhelfern und rief alle B├╝rgerinnen und B├╝rger dazu auf, w├Ąhlen zu gehen. „Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, gehen Sie w├Ąhlen, bestimmen Sie mit ├╝ber die Zukunft unseres Landes und w├Ąhlen Sie in dem Bewusstsein, dass Ihre Stimme die Entscheidende sein k├Ânnte“, sagte er in der Erich-K├Ąstner-Grundschule in Berlin-Zehlendorf.

08.00 Uhr: Die Wahllokale haben ge├Âffnet

Nun z├Ąhlt jede Stimme! Millionen W├Ąhler sind aufgerufen, zu w├Ąhlen. Seit 8 Uhr haben die Wahllokale ge├Âffnet. B├╝rgerinnen und B├╝rger haben bis 18 Uhr Zeit, ihr Stimme abzugeben. Etwa 60 Millionen B├╝rgerinnen und B├╝rger sind wahlberechtigt. In den rund 65.000 Wahllokalen sind daf├╝r etwa 675.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz.