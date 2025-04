🔴LIVE | Mallorca-Opening 2025: Start in die Party-Saison – KUKKSI Mallorca berichtet von der Playa de Palma

Im Megapark auf Mallorca steht in diesem Jahr ein besonderes Jubil├Ąum an: Der Party-Komplex feiert seit 25-j├Ąhriges Bestehen! Umso gr├Â├čer wird die Opening-Sause in diesem Jahr – KUKKSI Mallorca berichtet von der Playa de Palma.┬á

Das Megapark-Opening findet vom 24. bis zum 27. April 2025 statt. Seit ├╝ber zehn Jahren berichtet KUKKSI Mallorca von der Insel – und auch in diesem Jahr sind wir wieder dabei: Zwei Reporter sind an der Playa de Palma unterwegs, bevor dann ab dem 22. April 2025 auch Chefreporter Oliver Stangl von der Insel berichten wird. In einem Live-Ticker von KUKKSI Mallorca gibt es vom 15. bis zum 30. April 2025 alle wichtigen Ereignisse zum Megapark-Opening.

Alle News zum Megapark-Opening 2025 im ├ťberblick

15.04.25 – 14.30 Uhr

Mia Julia freut sich auf den Megapark

Es ist eine echte Sensation: Party-Queen Mia Julia wechselt vom Bierk├Ânig in den Megapark! „Ich habe im ÔÇÜBierk├ÂnigÔÇś alle Rekorde gebrochen und bin den Machern dankbar f├╝r zw├Âlf sch├Âne Jahre. Aber ich bin dort zuletzt auf der Stelle getreten, obwohl ich mich als K├╝nstlerin au├čerhalb des Bierk├Ânigs weiterentwickelt habe. Deshalb brauche ich jetzt eine neue Herausforderung. Ich habe richtig Bock und will es noch mal auf Mallorca wissen!“, sagt die S├Ąngerin in einem Interview mit der Bild-Zeitung.